Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – 4 συλλήψεις
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές έως βραδινές ώρες χθες (18-03-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση.
Διενεργήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, κατά τους οποίους:
- Ελέγχθηκαν 105 άτομα και 12 οχήματα,
- Προσήχθησαν 11 άτομα και
- Συνελήφθησαν 4 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.
Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.
