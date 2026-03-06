MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Τρεις συλλήψεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ατόμων για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές ώρες χθες (05-03-2026) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (06-03-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (114) άτομα και (9) οχήματα,
• Προσήχθησαν (11) άτομα και
• Συνελήφθησαν (3) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μητσοτάκης για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: “Πολύτιμος θησαυρός, μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Λαβρόφ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να εμπλέξουν στον πόλεμο χώρες του Περσικού Κόλπου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Διέρρευσε η νέα εκτός έδρας φανέλα – Δείτε εικόνες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 22χρονος είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας – Τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Κύπριος ΥΠΕΞ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: “Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων