Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών ατόμων για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές ώρες χθες (05-03-2026) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (06-03-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (114) άτομα και (9) οχήματα,

• Προσήχθησαν (11) άτομα και

• Συνελήφθησαν (3) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.