ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Ελέγχθηκαν 97 άτομα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (26-02-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κατά τους οποίους:

  • Ελέγχθηκαν 97 άτομα και 8 οχήματα,
  • Προσήχθησαν 11 άτομα και
  • Συνελήφθη 1 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 λεπτά πριν

