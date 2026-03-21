MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αριστεροί ακτιβιστές άνοιξαν πανό στο κτίριο που στεγάζεται το Αμερικανικό Προξενείο

|
THESTIVAL TEAM

Στην προσαγωγή 18 ατόμων, τα οποία ανήρτησαν πανό στο κτίριο που στεγάζεται το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι προσαχθέντες ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου “Πλατεία” και ανήρτησαν πανό υπέρ του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Κούβας.

Πρόκειται για μέλη του κόμματος “Νέα Αριστερά”, τα οποία θέλησαν να εκφράσουν με αυτό τον τρόπο την αντίθεσή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεσα. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή των αριστερών ακτιβιστών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

