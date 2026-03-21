Θεσσαλονίκη: Αριστεροί ακτιβιστές άνοιξαν πανό στο κτίριο που στεγάζεται το Αμερικανικό Προξενείο

Στην προσαγωγή 18 ατόμων, τα οποία ανήρτησαν πανό στο κτίριο που στεγάζεται το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι προσαχθέντες ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου “Πλατεία” και ανήρτησαν πανό υπέρ του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Κούβας.

Πρόκειται για μέλη του κόμματος “Νέα Αριστερά”, τα οποία θέλησαν να εκφράσουν με αυτό τον τρόπο την αντίθεσή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεσα. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή των αριστερών ακτιβιστών.