Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν αύριο οι περιπολίες Αστυνομικών στους οικισμούς Ρομά – “Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας”

Ξεκινάει αύριο στη Θεσσαλονίκη η δράση της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας σε οικισμούς όπου διαβιούν ομάδες υψηλής παραβατικότητας, μεταξύ των οποίων και οικισμοί Ρομά.

Σήμερα από την Κρήτη, ο αρμόδιος υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αφού παρουσίασε το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας για την πάταξη της παραβατικότητας στο νησί, αναφέρθηκε εκτενώς και στο σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς που βρίσκονται σε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, και στους οποίους καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Χρυσοχοϊδης παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας που τόνισε ότι το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.

31 Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης στην Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης

Η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου ξεκινά αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου σε οικισμούς στη Θεσσαλονίκη – καθώς και σε άλλους νομούς- ενώ στους οικισμούς της Αττικής θα αρχίσει στις 15 Νοεμβρίου.

Στην Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν 31 αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι οποίοι θα περιπολούν εντός των οικισμών των Ρομά που υπάρχουν στην πόλη με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί συνολικά σε 25 περιοχές σε ολόκληρη την χώρα, με 152 σημεία όπου έχουν καταγράφει αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας ενώ όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης στις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης θα συμμετέχουν συνολικά 473 αστυνομικοί.

«Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με το σχέδιο η ένστολη παρουσία θα είναι διαρκής εντός των οικισμών και οι έλεγχοι θα είναι σε δύο επίπεδα, δηλαδή οι προληπτικοί σε οχήματα, πρόσωπα και οικίες και εντατικοί για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή- οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις. Η Ομάδα θα είναι επιφορτισμένη και με την ενημέρωση της κοινότητας για κοινωνικές υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις των πολιτών.