Θεσσαλονίκη: Απίστευτη περιπέτεια για συνταξιούχο – Τον συνέλαβαν για ένα κλαράκι δενδρολίβανο

Συνταξιούχος που πήγε ως επισκέπτης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη επειδή υπάλληλος security τον είδε να κόβει ένα κλαράκι δενδρολίβανο από ένα παρτέρι. Χρειάστηκε να μείνει περισσότερες από επτά ώρες στην αστυνομία μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.

Απίστευτη περιπέτεια πέρασε συνταξιούχος, επισκέπτης νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση του να κόψει ένα κλαράκι δενδρολίβανο από ένα παρτέρι στην αυλή του ιδρύματος τον οδήγησε στα κρατητήρια.

Η κίνησή του όμως προκάλεσε την αντίδραση της υπαλλήλου σεκιούριτι που τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 62χρονος μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά έμεινε για ώρες στα κρατητήρια, έδωσε αποτυπώματα και φωτογραφήθηκε.

Μετά τη σύλληψή του από την καταγγελία του νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας, ο 62χρονος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο εδώ στα δικαστήρια.

Το νοσοκομείο πάντως ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.