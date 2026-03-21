Θεσσαλονίκη: Ανησυχία για ανήλικο που βρέθηκε μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα

Στη σύλληψη 31χρονης αλλοδαπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στην οικία της όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής της το ανήλικο παιδί της. Το παιδί εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη να περιφέρεται ασυνόδευτο σε συνοικιακό δρόμο, σε απόσταση από το σπίτι του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες εντόπισαν τη μητέρα και προχώρησαν στη σύλληψή της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.