Θεσσαλονίκη: Ανησυχία για ανήλικο που βρέθηκε μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα

Στη σύλληψη 31χρονης αλλοδαπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στην οικία της όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής της το ανήλικο παιδί της. Το παιδί εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη να περιφέρεται ασυνόδευτο σε συνοικιακό δρόμο, σε απόσταση από το σπίτι του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες εντόπισαν τη μητέρα και προχώρησαν στη σύλληψή της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ιερώνυμος: Έχει σημασία σε σκοτεινούς καιρούς οι νέοι να κινούνται με άξονα τις αρχές και τις αξίες

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τζόρτζια: Γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία βρέφους – Πήρε χάπι άμβλωσης και το γέννησε πρόωρα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Η Cinderella είναι φθηνή στην τηλεόραση γιατί είναι ακριβή στο διαδίκτυο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ιταλία: Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν όταν εξερράγη η βόμβα που έφτιαχναν

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γκιουλέρ: Δεν λαμβάνουμε υπόψη προκλητικές δηλώσεις των ομολόγων μας –  Η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη