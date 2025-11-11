MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά μπούκαραν με μαχαίρι σε καταστήματα και άδειαζαν τα ταμεία – Συνελήφθη 14χρονος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 14χρονος Ρομά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ληστεία σε κατάστημα καφέ ψιλικών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως συνέλαβαν τον ανήλικο καθώς τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής μπούκαρε στο κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς στις 08-11-2025 αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμη ανήλικους συνεργούς του, επίσης Ρομά ηλικίας 15 και 16 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό 950 ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου: Ο άντρας μου έσκισε τον διορισμό μου στην ΕΡΤ, μου είπε ότι η γυναίκα του δεν θα δουλέψει ποτέ εκεί

ΠΑΙΔΕΙΑ 11 ώρες πριν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων-υποτροφιών σε επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στον Άλιμο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 17 ώρες πριν

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Λαγκαδά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Αποκάλυψε γιατί επέλεξε τον τίτλο “Ιθάκη” για το βιβλίο του – Δείτε βίντεο