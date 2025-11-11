Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά μπούκαραν με μαχαίρι σε καταστήματα και άδειαζαν τα ταμεία – Συνελήφθη 14χρονος

Ένας 14χρονος Ρομά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ληστεία σε κατάστημα καφέ ψιλικών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως συνέλαβαν τον ανήλικο καθώς τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής μπούκαρε στο κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς στις 08-11-2025 αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμη ανήλικους συνεργούς του, επίσης Ρομά ηλικίας 15 και 16 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό 950 ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.