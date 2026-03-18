Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι απείλησαν 15χρονο ότι θα τον χτυπήσουν και τον λήστεψαν

Φωτογραφία: Intime
Τρεις ανήλικοι Ρομά, ηλικίας 17, 15 και 14 ετών, απείλησαν και λήστεψαν έναν 15χρονο χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα τρία άτομα απείλησαν ότι θα χτυπήσουν τον 15χρονο για να τους δώσει ένα τσαντάκι που είχε στην κατοχή του το οποίο περιείχε χρήματα.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν λίγο αργότερα τους τρεις νεαρούς και το τσαντάκι με το περιεχόμενό του αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή ενός εκ των δραστών βρέθηκε ένδυμα το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα από εμπορικό κατάστημα και το οποίο αποδόθηκε στην υπεύθυνη της επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

