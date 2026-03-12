MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι άνοιξαν φορτηγό και βούτηξαν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται δύο ανήλικοι οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή με λεία χιλιάδων ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών κατηγορούνται πως τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας διέρρηξαν φορτηγό στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσαν από όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ περίπου. Το μεσημέρι της επόμενης μέρας οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. και συνελήφθησαν.

Μάλιστα οι δύο ανήλικοι φαίνεται πως είχαν και δύο συνεργούς, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης για πέντε ώρες αύριο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο ένας οδηγός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από το 3%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λιμενικοί συνέλαβαν 20χρονο με 400 λαθραία πακέτα τσιγάρα στο Καπάνι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Βίντεο Ανδρουλάκη στα social media: “Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μήνυμα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: “Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν”