MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα – Υποχώρησε η στέγη και έπεσε από ύψος έξι μέτρων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένας άνδρας εκτελούσε εργασίες σε στέγη και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτή υποχώρησε. Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου 6 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μυστήριο και θεωρίες συνωμοσίας στη Βουλγαρία για έξι θανάτους “δασοφυλάκων” στα βουνά

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Ρίτσα Μπιζόγλη: Είχα πάει στο Μάτι, μύρισα… Έκλαιγα πριν το δελτίο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο – Τρία παιδιά μεταξύ των θυμάτων

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τουρκία: Κρατούμενος πήρε άδεια και σκότωσε τη μητέρα του, την πρώην σύζυγό του και την 8χρονη κόρη του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Εκτός ο Ντεσπόντοφ με Παναθηναϊκό – Ατομικό και ο Κωνσταντέλιας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου: “Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!”