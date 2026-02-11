Θεσσαλονίκη: Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα – Υποχώρησε η στέγη και έπεσε από ύψος έξι μέτρων

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένας άνδρας εκτελούσε εργασίες σε στέγη και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτή υποχώρησε. Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου 6 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.