Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ο συνεργός του 23χρονου που διέρρηξε ψιλικατζίδικο και κάβα ποτών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για τον 23χρονο Ρομά που διέρρηξε κάβα ποτών στην περιοχή των Συκεών τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος μαζί με συνεργό εισέβαλε τα ξημερώματα της Τρίτης σε κάβα με τον ίδιο από εντοπίζεται σφηνωμένος σε φρεάτιο ασανσέρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διαρρήκτες έδρασαν οργανωμένα, ωστόσο τα νέα στοιχεία δείχνουν πως πριν φτάσουν στην κάβα, είχαν βάλει στο στόχαστρο καφετέρια της ίδιας περιοχής.

Στο υλικό από τη διάρρηξη της καφετέριας, καταγράφεται η στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν από παράθυρο στην πίσω πλευρά του καταστήματος, κινούνται γρήγορα στον εσωτερικό χώρο και αρπάζουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν.

Σε βάρος του 23χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησε στη σύλληψη 23χρονου ημεδαπού, ο οποίος ενέχεται σε διαρρήξεις καταστημάτων στις περιοχές Συκεών, Νεάπολης και Πολίχνης.

Ξημερώματα σήμερα (24-02-2026), κατελήφθη, επ’ αυτοφώρω, να έχει διαρρήξει κατάστημα ξηρών καρπών στην περιοχή των Συκεών, μαζί με συνεργό του ο οποίος αναζητείται, ενώ στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, αναζήτησε διαφυγή μέσω ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μεταξύ καμπίνας και πλαϊνού τοιχώματος. Μετά τον απεγκλωβισμό του συνελήφθη και από την κατοχή του κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και μεταλλικός σταυρός αυτοκινήτου που χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της δράσης του.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο 23χρονος άντρας διέρρηξε, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, κατάστημα καφέ στην περιοχή της Πολίχνης, απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επιπρόσθετα, το ίδιο άτομο, ξημερώματα χθες (23-02-2026), αφού παραβίασε την είσοδο καταστήματος καφέ-ψιλικών, στην περιοχή της Νεάπολης, αφαίρεσε από το εσωτερικό του καπνικά προϊόντα αξίας (3.000), περίπου, ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν για συναφή αδικήματα, σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.