Θεσσαλονίκη: Ανατροπή αυτοκινήτου κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης – Δείτε φωτογραφία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής κάτω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς δυτικά, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί όπως θα δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία.

Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ωστόσο στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση αφού έκλεισε για ώρα το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.