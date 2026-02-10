Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του στο κέντρο – Βίντεο ντοκουμέντο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) έξω από σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό για το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ3 και ο δημοσιογράφος Κώστας Μπούρης, διακρίνεται ομάδα ανηλίκων να διαπληκτίζεται, με την ένταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και τους νεαρούς να έρχονται στα χέρια.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς ομάδα μαθητών επιτίθεται σε 16χρονο, τον οποίο ρίχνει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και συνεχίζει να τον χτυπά με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα. Το θύμα προσπαθεί να αμυνθεί, ωστόσο δέχεται συνεχή χτυπήματα μπροστά στα μάτια περαστικών που παρακολουθούν έντρομοι το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, με τις αστυνομικές αρχές να ξεκινούν έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια της συμπλοκής, καθώς και για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.