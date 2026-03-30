Θεσσαλονίκη: Αετονύχης στηνόταν στα ΑΤΜ και ξάφριζε λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών με τη μέθοδο της απασχόλησης – 10.000 ευρώ η λεία του

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 42χρονου για περιπτώσεις απατών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε ΑΤΜ καταστημάτων τραπεζών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 42χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από 01-11-2025 έως 15-01-2026 στις ευρύτερες περιοχές Τούμπας, Τριανδρίας, Καλαμαριάς και Χαριλάου, προέβη σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε ΑΤΜ καταστημάτων τραπεζών, αφαιρώντας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των παθόντων 10.000 ευρώ περίπου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.