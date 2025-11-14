Θεσσαλονίκη: Άδειασε βυτίο με βιομηχανικά απόβλητα σε κανάλι στο Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα Αξιού – Δείτε φωτογραφίες

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 62χρονου, προέδρου εταιρείας τροφίμων, για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας και έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος τον Ιανουάριο του 2024, με τη χρήση Ι.Χ.Φ. βυτιοφόρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας και με οδηγό τον ίδιο, προέβη σε παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε αποστραγγιστικό κανάλι πλησίον παλαιάς κοίτης του Αξιού, που βρίσκεται σε Ζώνης Ειδικής Προστασίας, χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο.

Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων προκλήθηκε ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδάτινου αποδέκτη, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος της οικολογικά προστατευμένης περιοχής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες που έδωσε η Ελληνική Αστυνομία στη δημοσιότητα: