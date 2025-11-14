MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άδειασε βυτίο με βιομηχανικά απόβλητα σε κανάλι στο Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα Αξιού – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 62χρονου, προέδρου εταιρείας τροφίμων, για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας και έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος τον Ιανουάριο του 2024, με τη χρήση Ι.Χ.Φ. βυτιοφόρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας και με οδηγό τον ίδιο, προέβη σε παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε αποστραγγιστικό κανάλι πλησίον παλαιάς κοίτης του Αξιού, που βρίσκεται σε Ζώνης Ειδικής Προστασίας, χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο.

Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων προκλήθηκε ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδάτινου αποδέκτη, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος της οικολογικά προστατευμένης περιοχής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες που έδωσε η Ελληνική Αστυνομία στη δημοσιότητα:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ταϊλάνδη: Βρετανός τουρίστας έριξε μπουνιά σε Άραβα γιατί ακούμπησε τα γυμνά πόδια του πάνω στο κάθισμά του

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης πήρε χάρη στην Οκλαχόμα, λίγο πριν εκτελεστεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Να απελαθούν οι λαθρομετανάστες που προσπάθησαν να αποδράσουν χθες από τη δομή στο Κλείδι – Να γίνουν δομές σε Μακρόνησο και Γιάρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Λαζαρίδης: Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου” – Δεν το εννοούσε καθόλου