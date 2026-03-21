Θεσσαλονίκη: 9θέσιο βαν συγκρούστηκε με ΙΧ στην διασταύρωση αεροδρομίου – Δύο τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 05:30, ένα 9θέσιο βανάκι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- στην διασταύρωση αεροδρομίου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τους επιβάτες με δύο εξ’ αυτούς να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη: 9θέσιο βαν συγκρούστηκε με ΙΧ στην διασταύρωση αεροδρομίου – Δύο τραυματίες

