MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 9.000 ευρώ πρόστιμα σε λαϊκές για παρεμπόριο – Πέντε συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου πραγματοποιούν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24-11-2025 έως 30-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού-Ευόσμου:

  • Ελέγχθηκαν 506 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 5 άτομα,
  • Επιβλήθηκαν 9 διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 9 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 975 προϊόντα παρεμπορίου,.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Ενισχύουν το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες – Στόχος να ξεπεράσουν τα 1.000 τρακτέρ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο για την τραγουδίστρια – Η επίσημη ανακοίνωση της δισκογραφικής της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Κινητοποιήσεις αγροτών: Έκλεισε η Εγνατία Οδός στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στο Βερολίνο: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κιλκίς: Συμβολικός αποκλεισμός του τελωνείου Δοϊράνης από αγρότες