Θεσσαλονίκη: 9.000 ευρώ πρόστιμα σε λαϊκές για παρεμπόριο – Πέντε συλλήψεις

Στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου πραγματοποιούν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24-11-2025 έως 30-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού-Ευόσμου:

Ελέγχθηκαν 506 άτομα,

Συνελήφθησαν 5 άτομα,

Επιβλήθηκαν 9 διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ συνολικά,

Σχηματίστηκαν 9 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 975 προϊόντα παρεμπορίου,.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.