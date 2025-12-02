Θεσσαλονίκη: 9.000 ευρώ πρόστιμα σε λαϊκές για παρεμπόριο – Πέντε συλλήψεις
THESTIVAL TEAM
Στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου πραγματοποιούν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24-11-2025 έως 30-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού-Ευόσμου:
- Ελέγχθηκαν 506 άτομα,
- Συνελήφθησαν 5 άτομα,
- Επιβλήθηκαν 9 διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ συνολικά,
- Σχηματίστηκαν 9 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
- Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 975 προϊόντα παρεμπορίου,.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.