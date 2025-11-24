Θεσσαλονίκη: 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους – Αυστηρά πρόστιμα και αφαιρέσεις διπλωμάτων

Με αυξημένη παρουσία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών, επιβατών δικύκλων και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η ΕΛ.ΑΣ. εντείνει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με αυξημένη κινητικότητα, όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά και στους επαγγελματίες διανομείς. Στο πλαίσιο του Κατευθυντήριου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους τόσο σε οδηγούς δικύκλων όσο και σε επιχειρήσεις ενοικίασης.

Στο διάστημα 17 έως 23 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 16.611 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν:

1.105 παραβάσεις σε οδηγούς (48 εκ των οποίων αφορούσαν διανομείς),

(48 εκ των οποίων αφορούσαν διανομείς), 126 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά:

906 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων,

καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων, 122 σε επιβάτες δικύκλων,

σε επιβάτες δικύκλων, 199 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..

Στη Θεσσαλονίκη βεβαιώθηκαν 75 παραβάσεις, αριθμός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Οι παραβάσεις ανά περιφέρεια

Αττική: 599

Δυτική Ελλάδα: 92

Κρήτη: 91

Θεσσαλονίκη: 75

Θεσσαλία: 71

Νότιο Αιγαίο: 68

Ιόνια Νησιά: 52

Πελοπόννησος: 52

Στερεά Ελλάδα: 46

Κεντρική Μακεδονία (εκτός Θεσσαλονίκης): 24

Βόρειο Αιγαίο: 22

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 20

Ήπειρος: 19

Αυστηρότερο πλαίσιο με τον νέο ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία σκληραίνει τις ποινές για τη μη χρήση κράνους: