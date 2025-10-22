Θεσσαλονίκη: 74χρονος πετούσε παράνομα μπάζα στα Τσαΐρια – Συνελήφθη για ρύπανση του περιβάλλοντος

Ένας 74χρονος συνελήφθη χθες για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού να ρυπαίνει και να υποβαθμίζει το περιβάλλον στην περιοχή της Περαίας, απορρίπτοντας μπάζα, τούβλα και λοιπά οικοδομικά υλικά, τα οποία βρίσκονταν σε μαύρες οικοδομικές σακούλες, αλλάζοντας τη διαμόρφωση του εδάφους και στερούμενος σχετικής περιβαλλοντικής άδειας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.