Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του

Στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του Νόμου περί όπλων και απειλή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας σύμφωνα με καταγγελία, κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά και απειλούσε τους περίοικους για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση εισαγγελέα ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία.

