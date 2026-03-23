Θεσσαλονίκη: 70χρονος έκρυψε σε μπιτόνι στο αυτοκίνητο χασίς – Στο σπίτι είχε 2,5 κιλά και μπισκότα κάνναβης

Από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, συνελήφθη χθες (22 Μαρτίου 2025) το πρωί, ένας 70χρονος άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έλεγχο του αυτοκινήτου που επέβαινε, μέσα σε πλαστικό μπιτόνι βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 σακούλα με αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 611 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε διαφορετική περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3 σακούλες και 3 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 259,7 γραμμαρίων,

• 1 σακούλα με μπισκότα κάνναβης, βάρους 459 γραμμαρίων,

• 2 φιαλίδια που περιείχαν συνολικά 7ml έλαιο κάνναβης,

• 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1,9 γραμμαρίων και

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επίσης κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα, καθώς επίσης ακόμα 1 φιαλίδιο που περιείχε 5ml έλαιο κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.