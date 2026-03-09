Θεσσαλονίκη: 64 “καμπάνες” για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την περασμένη εβδομάδα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 2 Μαρτίου 2026 έως 8 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 16.797 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.347 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 50 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 143 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.022 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 50 διανομείς), 142 επιβάτες δίκυκλων και 325 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

– 817 στην Αττική,

– 103 στη Δυτική Ελλάδα,

– 100 στο Νότιο Αιγαίο,

– 89 στην Κρήτη,

– 64 στη Θεσσαλονίκη

– 64 στη Θεσσαλία,

– 63 στα Ιόνια Νησιά,

– 55 στην Πελοπόννησο,

– 35 στην Ήπειρο,

– 31 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

– 27 στη Στερεά Ελλάδα,

– 25 στην Κεντρική Μακεδονία

– 11 στο Βόρειο Αιγαίο και

– 6 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.