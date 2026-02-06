Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης, όταν γυναίκα ηλικίας 61 ετών έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Κινητή Ιατρική Μονάδα Μ1 του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, καθώς και ένα συμβατικό ασθενοφόρο. Η γυναίκα εντοπίστηκε πολυτραυματίας και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, και στη συνέχεια διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση της τραυματία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.