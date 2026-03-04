MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 55χρονος είχε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες σε αυτοσχέδιο καταφύγιο ζώων

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση τόσο της νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων συντροφιάς όσο και του Υγειονομικού Κανονισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, χθες το πρωί, αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης μετέβησαν, από κοινού, με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και κλιμακίου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Θεσσαλονίκης σε μονοκατοικία όπου διέμενε ο προαναφερόμενος άνδρας, σε χωριό της Θεσσαλονίκης. Εκεί, παρουσία Πταισματοδίκη, διενεργήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε η ύπαρξη 68 τετράποδων ζώων (σκύλοι), ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων στον αύλειο χώρο.

Επιπρόσθετα, η περίφραξη ήταν πρόχειρη και αυτοσχέδια, σε κάποια τμήματά της, ενώ ο χώρος εντός της οικίας ήταν ακάθαρτος με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται άνετο και υγιεινό περιβάλλον τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές που ανέρχονται συνολικά σε 68.500 ευρώ.

