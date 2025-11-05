Θεσσαλονίκη: 54χρονος πετούσε παράνομα μπάζα σε ρέμα της Θέρμης
Δικογραφία σε βάρος ενός 54χρονου άνδρα σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από ενδελεχή και επισταμένη έρευνα προέκυψε ότι το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) έριξε σε ρέμα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, σακούλες με μπάζα, έπιπλα, και βαλίτσες με αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
