MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο- Ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που κλήθηκε να χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία με φόντο την παρενόχληση ενός 9χρονου αγοριού στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου άνδρα για κατάχρηση ανηλίκων.

Ο 52χρονος φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες μέσω viber τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών συνομιλιών. Κατά πληροφορίες, ο άνδρας ζητούσε από τον ανήλικο να του στέλνει φωτογραφικό υλικό φορώντας μόνο το εσώρουχό του!

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος κατηγορούμενος ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το κινητό τηλέφωνο του άνδρα κατασχέθηκε και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού για κατάχρηση ανηλίκων.

Ειδικότερα, από το Μάιο του τρέχοντος έτους ο 52χρονος μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο ημεδαπό, μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΣΑΠΠ για Καβάλα: “Δεν ανεχόμαστε τραμπουκισμούς, απειλές και εκφοβισμούς”

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Έχετε δέκατα; Τι συμβαίνει και πότε να ανησυχήσετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σκέψεις για δημιουργία απογευματινής λαϊκής αγοράς στον Δήμο Καλαμαριάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημοσκόπηση Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν νέα κόμματα με αρχηγούς την Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις Δήμου Θεσσαλονίκης – ΔΙ.ΠΑ.Ε. στον τομέα του Τουρισμού