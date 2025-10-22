Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο- Ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που κλήθηκε να χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία με φόντο την παρενόχληση ενός 9χρονου αγοριού στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου άνδρα για κατάχρηση ανηλίκων.

Ο 52χρονος φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες μέσω viber τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών συνομιλιών. Κατά πληροφορίες, ο άνδρας ζητούσε από τον ανήλικο να του στέλνει φωτογραφικό υλικό φορώντας μόνο το εσώρουχό του!

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος κατηγορούμενος ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το κινητό τηλέφωνο του άνδρα κατασχέθηκε και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού για κατάχρηση ανηλίκων.

Ειδικότερα, από το Μάιο του τρέχοντος έτους ο 52χρονος μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο ημεδαπό, μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.