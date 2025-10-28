MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη μίας 49χρονης γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ κατά την πορεία της προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα και στο σημείο της πρόσκρουσης.

Η 49χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

