Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη μίας 49χρονης γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.
Η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ κατά την πορεία της προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα και στο σημείο της πρόσκρουσης.
Η 49χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
