Θεσσαλονίκη: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια!

Σοκ προκαλεί η δράση ενός 47χρονου κληρικού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αφού ο ίδιος κατηγορείται ότι θώπευε ανήλικα αγόρια, τα οποία και προσέγγιζε προσποιούμενος ότι πονάει στο σώμα. Σε βάρος του 47χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων αγοριών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πέντε ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 έως 15 ετών κατήγγειλαν πως κατά τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά, ο 47χρονος άντρας, προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι πονάει στο χέρι και σε άλλα σημεία του σώματος και ζητούσε από τα παιδιά να του κάνουν χειρομαλάξεις. Εκεί φέρεται να άγγιζε τα ανήλικα αγόρια στα γεννητικά όργανα,.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκηςθα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.