MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια!

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί η δράση ενός 47χρονου κληρικού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αφού ο ίδιος κατηγορείται ότι θώπευε ανήλικα αγόρια, τα οποία και προσέγγιζε προσποιούμενος ότι πονάει στο σώμα. Σε βάρος του 47χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων αγοριών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πέντε ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 έως 15 ετών κατήγγειλαν πως κατά τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά, ο 47χρονος άντρας, προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι πονάει στο χέρι και σε άλλα σημεία του σώματος και ζητούσε από τα παιδιά να του κάνουν χειρομαλάξεις. Εκεί φέρεται να άγγιζε τα ανήλικα αγόρια στα γεννητικά όργανα,.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκηςθα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο κ. Τσίπρας είναι ανίδεος με την αλήθεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Black Friday 2025 και Cyber Monday: Τι να προσέχετε με τις εκπτώσεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ξέσπασε ο Χάρης Τζωρτζάκης: “Μας έκοψαν το ρεύμα για 320 ευρώ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 λεπτά πριν

Έβρος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 23χρονου από την Ορεστιάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Λουτράκι: “Δεν δέχεται εμβόλια, δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα” λένε οι γονείς της δασκάλας που κατήγγειλε το 6χρονο

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Maestro: Το Mega ανακοινώνει κι επίσημα την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς