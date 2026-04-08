Θεσσαλονίκη: 47χρονος κρατούμενος έκρυβε στο εσώρουχό του σοκολάτα κάνναβης

THESTIVAL TEAM

Ένας 47χρονος κρατούμενος συνελήφθη ξανά για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στη Θεσσαλονίκη.

Τον 47χρονο με καταγωγή από την Αλγερία συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης χθες το μεσημέρι, καθώς σε έλεγχο που του έκαναν, εντοπίσθηκε επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχό του, μία αυτοσχέδια συσκευασία με αλουμινόχαρτο, περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους 65 γραμμαρίων.

Σε βάρος του σχηματιστήκε δικογραφία και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

