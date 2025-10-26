MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 44χρονη έπιασε τιμόνι μεθυσμένη και το ΙΧ της συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

THESTIVAL TEAM

Μια 44χρονη η οποία οδηγώντας μεθυσμένη ενεπλάκη σε τροχαίο συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η 44χρονη οδηγώντας το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε αλκοτέστ που της έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που έσπευσαν στο σημείο, διαπιστώθηκε πως η 44χρονη βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Η γυναίκα συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

