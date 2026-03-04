Θεσσαλονίκη: 42χρονος είχε στο αυτοκίνητο πάνω από 60 κιλά χασίς

Ένας 42χρονος από την Αλβανία συνελήφθη χθες για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη καθώς εντοπίστηκε να κατέχει μεγάλη ποσότητα χασίς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον δράστη, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη ο 42χρονος, διότι εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τρία σακίδια ταξιδιού που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -61- κιλών και -312- γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -17.250- ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.