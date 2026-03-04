MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 42χρονος είχε στο αυτοκίνητο πάνω από 60 κιλά χασίς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 42χρονος από την Αλβανία συνελήφθη χθες για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη καθώς εντοπίστηκε να κατέχει μεγάλη ποσότητα χασίς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον δράστη, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη ο 42χρονος, διότι εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τρία σακίδια ταξιδιού που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -61- κιλών και -312- γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -17.250- ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια “Μια βεντάλια από γυναίκες” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Έφθασε στην Αθήνα η πτήση της Aegean από Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Χειμωνιάτικο ταξίδι” με τον βαρύτονο Matthias Goerne απόψε στο Μέγαρο Μουσικής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αντίστροφη μέτρηση για τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Πότε καταβάλλεται η α’ δόση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Πλήρης επάρκεια προϊόντων, προειδοποίηση για αισχροκέρδεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη