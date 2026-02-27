MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 41χρονος πήγε στο σχολείο του παιδιού του και διατάραξε τη λειτουργία του με τις φωνές του

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένας 41χρονος συνελήφθη χθες το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη μετά από φραστικό επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε σε σχολείο.

Ο άνδρας κατηγορείται πως μετέβη στο σχολείο που φοιτά το παιδί του και άρχισε να φωνάζει και να εκτοξεύει απειλές προς τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και τους δασκάλους.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που κλήθηκαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον 41χρονο για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας σχολείου στο οποίο φοιτούσε το παιδί του.

Θεσσαλονίκη

