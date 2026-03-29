Θεσσαλονίκη: 41χρονος κυκλοφορούσε με δεκάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων – Εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπόρία

Στη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι κατείχε 53 πακέτα τσιγάρα και 29 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 6 μηνών για σύσταση και συμμοριά και λαθρεμπορία.