Θεσσαλονίκη: 39χρονος έκανε το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών – Έκρυβε 2 κιλά ηρωίνη και 11 κιλά χασίς – Δείτε φωτο

Ένας 39χρονος από την Αλβανία συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 39χρονος και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Vector» της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 11 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 11 κιλών και 34 γραμμαρίων,
  • 8 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 38 γραμμαρίων,
  • 2 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 148 γραμμαρίων και
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Από την κατοχή του κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

