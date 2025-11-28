MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή μου με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε πολίτης το πρωί της περασμένης Κυριακής σε περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 08:30 το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου εντόπισε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, κάτω από την οδό Σοφούλη. Ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του ενώ έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες των Αρχών προέκυψε πως πρόκειται για έναν 37χρονο. ενώ αποκλείστηκε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Στο όχημα εντοπίστηκε σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο 37χρονος, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της αυτοχειρίας.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

