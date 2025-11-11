Θεσσαλονίκη: 33χρονος προκαλούσε φθορές σε κυτία κλειδιών Airbnb για να τα διαρρήξει

Συνελήφθη 33χρονος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής και απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ προέκυψε ότι ο 33χρονος, πρώτες πρωινές ώρες χθες (10-11-2025) στο κέντρο της πόλης, προκάλεσε φθορές σε 9 εντοιχιζόμενα κυτία με κωδικό, εντός των οποίων τοποθετούνται κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με σκοπό την ανεύρεση κλειδιού και την μετέπειτα αφαίρεση αντικειμένων από τα διαμερίσματα.

Επιπλέον, από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως δράστης ακόμα 7 περιπτώσεων κλοπής (εκ των οποίων μία διέπραξε με συνεργό) και 1 περίπτωσης απάτης με υπολογιστή που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου 2025 – Νοεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης.

Από τις παραπάνω ενέργειες, ο 33χρονος αποκόμισε ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.