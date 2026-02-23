MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 38 “καμπάνες” για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την περασμένη εβδομάδα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών
Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν -14.825- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -957- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -25- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -105- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -833- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων
(από τους οποίους -25- διανομείς), -105- επιβάτες δίκυκλων και -124-
οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.


Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:
 -570- στην Αττική,
 -91- στην Κρήτη,
 -68- στη Θεσσαλία,
 -66- στο Νότιο Αιγαίο,
 -64- στη Δυτική Ελλάδα,
 -52- στα Ιόνια Νησιά,
 -38- στη Θεσσαλονίκη,

 -31- στην Πελοπόννησο,
 -25- στην Κεντρική Μακεδονία,
 -16- στη Στερεά Ελλάδα,
 -15- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 -14- στην Ήπειρο,
 -11- στο Βόρειο Αιγαίο και
 -1- στη Δυτική Μακεδονία.


Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.
5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη
μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:


 -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για
-30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για
τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
 -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
 -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.


Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται
σημαντικά.


Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της
αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση
πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.


Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους,
με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική
εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο
υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Οριστικό: Νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11 ώρες πριν

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Η Σαρακοστή αποτελεί πρόσκληση της Εκκλησίας για προσευχή, αυτοκριτική και εσωτερική ανανέωση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες στην Αμφίκλεια – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ισραήλ: “Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο” δηλώνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ορφέας Αυγουστίδης: Υποθέτω πως έπρεπε να συμβεί για να ξεκαθαριστούν άλλα και να επανέλθουμε πάλι στην αλήθεια χωρίς αυτά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια στην Κυψέλη, έδωσε μάχη σώμα με σώμα