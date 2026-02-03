MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 28χρονος έκρυβε κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του ΙΧ – Επιτέθηκε σε αστυνομικό για να ξεφύγει

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 28χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκρυβε κοκαΐνη στο ΙΧ. Ο νεαρός όταν αντιλήφθηκε πως πρόκειται να συλληφθεί επιτέθηκε σε αστυνομικό, δεν κατάφερε όμως να γλιτώσει τις χειροπέδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 28χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Ευόσμου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, βρέθηκε κάτω από κάθισμα Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ως οδηγός, μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους (213) γραμμαρίων, ενώ όταν αντιλήφθηκε την επικείμενη σύλληψη επιτέθηκε σε αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Κατασχέθηκαν, η παραπάνω ποσότητα κοκαΐνης, το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από ΙΧ στις Σέρρες – Ο οδηγός τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 λεπτά πριν

Ορίστηκε το αναβληθέν Κηφισιά-ΠΑΟΚ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 3 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τουλάχιστον 13 νεκροί από υποθερμία στη Νέα Υόρκη εν μέσω σφοδρού κύματος ψύχους

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Εβελίνα Νικόλιζα για Ελένη Τσολάκη: Όλοι το βλέπαμε και όντως είχε συζητηθεί πολύ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Γυναίκα στην Πάτρα βρήκε τον σύζυγό της νεκρό μέσα στο σπίτι τους