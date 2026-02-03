Θεσσαλονίκη: 28χρονος έκρυβε κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του ΙΧ – Επιτέθηκε σε αστυνομικό για να ξεφύγει

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 28χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκρυβε κοκαΐνη στο ΙΧ. Ο νεαρός όταν αντιλήφθηκε πως πρόκειται να συλληφθεί επιτέθηκε σε αστυνομικό, δεν κατάφερε όμως να γλιτώσει τις χειροπέδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 28χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Ευόσμου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, βρέθηκε κάτω από κάθισμα Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ως οδηγός, μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους (213) γραμμαρίων, ενώ όταν αντιλήφθηκε την επικείμενη σύλληψη επιτέθηκε σε αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Κατασχέθηκαν, η παραπάνω ποσότητα κοκαΐνης, το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.