Θεσσαλονίκη: 27χρονος παραβίαζε μηχανήματα αυτόματου πωλητή – Έκλεψε τσιγάρα κάνναβης και προϊόντα αξίας 300 ευρώ

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για κλοπές κατά το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχοντας στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και ευνομίας στους πολίτες, υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα αστυνομικών δράσεων, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διενέργεια εντατικών πεζών και εποχούμενων περιπολιών.

Στο πλαίσιο των περιπολιών αυτών, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις τεσσάρων 4 ατόμων για περιπτώσεις κλοπών.

Μεταξύ αυτών και 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος, κατά το τελευταίο διάστημα, παραβίαζε συστηματικά μηχάνημα αυτόματου πωλητή που βρισκόταν σε κατάστημα του κέντρου πόλης, απ’ όπου αφαίρεσε συνολικά δύο συσκευασίες περιέχουσες τσιγάρα με βιομηχανική κάνναβη και προϊόντα συνολικής αξίας 300 ευρώ, ενώ προκάλεσε φορές τόσο στην οθόνη του μηχανήματος όσο και στον τοίχο.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν παρόμοια περιστατικά.