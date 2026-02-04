Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και τραβούσε βίντεο

Στιγμές φρίκης φέρεται να έζησε από έναν 26χρονο Παλαιστίνιο ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στις Αρχές, ο 26χρονος βίασε τον 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης και βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαια πράξη του. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο ενώ ο 26χρονος προσέγγισε τον έφηβο μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος όταν συναντήθηκε με τον ανήλικο τον οδήγησε πρώτα σε sex shop και έπειτα στο εγκαταλελειμμένο κτήριο όπου και κατηγορείται πως τον βίασε. Σημειώνεται πως ο 15χρονος αντιμετωπίζει ψυχικό νόσημα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο ανήλικος προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με την εκδοχή του βιασμού.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (03-02-2026), εντόπισαν, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, 26χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο προαναφερόμενος άντρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία με ανήλικο άτομο μέσω εφαρμογής γνωριμιών, συναντήθηκε μαζί του και αφού το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενήργησε σε βάρος του γενετήσιες πράξεις, βιντεοσκοπώντας τες παράλληλα με κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Κατά τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου χθες (03-02-2026), επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα σε οικία όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, πλην όμως διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής είχε αλλάξει, με τον 26χρονο να αρνείται να δηλώσει την νέα διεύθυνση κατοικίας, οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.