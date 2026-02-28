MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 26χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με όχημα και χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη 26χρονος για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, εκκρεμή καταδικαστική απόφαση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, ο 26χρονος απογευματινές ώρες χθες (27-02-2026), οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα στον Εύοσμο, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε επιβατικό αυτοκίνητο.

Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά προκαλώντας σωματική βλάβη σε αστυνομικό. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.

Ο δράστης, κατόπιν αδιαθεσίας, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ευδιάθετος ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Στο πλευρό του για πρώτη φορά η σύντροφός του Ινές Ντε Ραμόν – Δείτε το βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Επίτιμος δημότης της Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Κίνα καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εθνική μπάσκετ: Πρόβλημα στην γάμπα ο Ρογκαβόπουλος, αμφίβολος για το παιχνίδι της Δευτέρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

EMA: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο κατά γρίπης και COVID-19