Θεσσαλονίκη: 26χρονος άρπαξε τσαντάκι με 13.000 ευρώ από μέσα από ΙΧ στον Λαγκαδά

Δικογραφία σε βάρος 26χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, την 5η Μαρτίου 2026, σε περιοχή του Δήμος Λαγκαδά, διέρρηξε αυτοκίνητο και αφαίρεσε ένα τσαντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ, κάρτες τραπεζών και άλλα αντικείμενα.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήμα Πρόληψης και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.