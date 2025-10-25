Θεσσαλονίκη: 26 “καμπάνες” από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σε οδηγούς ταξί

Συνολικά 26 “καμπάνες” έπεσαν από την Τροχαία σε οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη για διάφορες παραβάσεις.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλόμενων, πραγματοποίησαν ελέγχους σε σημείο αναμονής των ταξί (πιάτσα) στην περιοχή Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου ελέγχθησαν συνολικά (69) Δ.Χ.Ε. οχήματα και βεβαιώθηκαν (26) παραβάσεις εκ των οποίων:

(10) για επιλογή επιβατών – προορισμού,

(5) για πολλαπλή μίσθωση,

(8) για μη χρήση ταξιμέτρου,

(1) για στέρηση ειδικής άδειας Δ.Χ.Ε.

(2) για μη χρήση φωτεινής πινακίδας ελεύθερο κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.