Θεσσαλονίκη: 26 “καμπάνες” από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σε οδηγούς ταξί
Συνολικά 26 “καμπάνες” έπεσαν από την Τροχαία σε οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη για διάφορες παραβάσεις.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλόμενων, πραγματοποίησαν ελέγχους σε σημείο αναμονής των ταξί (πιάτσα) στην περιοχή Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου ελέγχθησαν συνολικά (69) Δ.Χ.Ε. οχήματα και βεβαιώθηκαν (26) παραβάσεις εκ των οποίων:
- (10) για επιλογή επιβατών – προορισμού,
- (5) για πολλαπλή μίσθωση,
- (8) για μη χρήση ταξιμέτρου,
- (1) για στέρηση ειδικής άδειας Δ.Χ.Ε.
- (2) για μη χρήση φωτεινής πινακίδας ελεύθερο κατά τη διάρκεια της νύχτας
Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Λείπεις”: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά για τα τέσσερα χρόνια από την απώλεια της
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Σημαντικός κίνδυνος” η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει
- Μεσσηνία: 51χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ