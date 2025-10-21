Θεσσαλονίκη: 24χρονος είχε κάνει χόμπι τις κλοπές – Άρπαξε χρήματα, κινητά και κάρτες από πεζούς και καταστήματα

Εξιχνιάστηκαν έπειτα από επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών που τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 24χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανωτέρω, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης διέπραξε (7) κλοπές και συγκεκριμένα, (4) κλοπές δρόμου και (3) κλοπές εντός καταστημάτων.

Από τις παραπάνω πράξεις αποκόμισε συνολικά το χρηματικό ποσό των (95) ευρώ, (5) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, προσωπικά έγγραφα – αντικείμενα καθώς και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές συνολικής ύψους (183,09) ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.