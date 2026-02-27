Θεσσαλονίκη: 23χρονος πουλούσε ναρκωτικά και ο πατέρας του λαθραία τσιγάρα – Χειροπέδες και στους δύο

Συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, ένας 23χρονος από την Αλβανία, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ο πατέρας του για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο πατέρας του να εισέρχεται σε κατάστημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα ιδιοκτησίας του 23χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 151 λαθραία πακέτα τσιγάρων και 22 συσκευασίες λαθραίου καπνού.

Ακολούθως σε έρευνα που έγινε στην οικία τους, εντοπίστηκε ο αλλοδαπός άνδρας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 75,8 γραμμαρίων και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.910 λαθραία πακέτα τσιγάρων,

51 συσκευασίες λαθραίου καπνού και

το χρηματικό ποσό των 4.650 ευρώ.

Κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του αλλοδαπού άνδρα.

Τα κατασχεμένα καπνικά προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.