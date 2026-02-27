MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονος πουλούσε ναρκωτικά και ο πατέρας του λαθραία τσιγάρα – Χειροπέδες και στους δύο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, ένας 23χρονος από την Αλβανία, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ο πατέρας του για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο πατέρας του να εισέρχεται σε κατάστημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα ιδιοκτησίας του 23χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 151 λαθραία πακέτα τσιγάρων και 22 συσκευασίες λαθραίου καπνού.

Ακολούθως σε έρευνα που έγινε στην οικία τους, εντοπίστηκε ο αλλοδαπός άνδρας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 75,8 γραμμαρίων και
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2.910 λαθραία πακέτα τσιγάρων,
  • 51 συσκευασίες λαθραίου καπνού και
  • το χρηματικό ποσό των 4.650 ευρώ.

Κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του αλλοδαπού άνδρα.

Τα κατασχεμένα καπνικά προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες κλάδευσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ζάκυνθος: “Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω” – Νέα καταγγελία για την παιδίατρο που τέθηκε σε αναστολή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εθνική μπάσκετ: Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Παπανικολάου, τραυματίας ο Σαμοντούροβ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Παρεμβάσεις του Ρουβίκωνα σε παραρτήματα της ΜΕΒΓΑΛ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στη Γερμανία: Ηλικιωμένος συνεθλίβη από γερανό σε μάντρα με σίδερα