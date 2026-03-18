Θεσσαλονίκη: 23 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών

Φωτογραφία: Intime
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 40 άτομα και 40 οχήματα, διαπιστώθηκαν 23 παραβάσεις του ΚΟΚ, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (17-03-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (40) άτομα και
• (40) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• Διαπιστώθηκαν (23) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
• Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

