Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε τη Μουδανιών για πίστα – Έτρεχε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 70!

Ένας 20χρονος που πέρασε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για πίστα συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα 177 χλμ./ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ/ώρα, να μην ρυθμίζει την ταχύτητά του ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και να μην φέρει τα απαραίτητα έγγραφα στο όχημα.

Τον 20χρονο εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.