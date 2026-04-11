Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε τη Μουδανιών για πίστα – Έτρεχε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 70!
Ένας 20χρονος που πέρασε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για πίστα συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα 177 χλμ./ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ/ώρα, να μην ρυθμίζει την ταχύτητά του ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και να μην φέρει τα απαραίτητα έγγραφα στο όχημα.
Τον 20χρονο εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
