Θεσσαλονίκη: 20χρονος είχε στο σπίτι του πάνω από ένα κιλό χασίς και κοκαΐνη – Δείτε φωτογραφία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνελήφθη χθες (13 Νοεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ένας 20χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι για ναρκωτικά σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έρευνα που έγινε στην οικία του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 405 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 6,8 γραμμαρίων και
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε μας στο Google News

