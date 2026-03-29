Θεσσαλονίκη: 19χρονος οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες, παραβίασε κόκκινα φανάρια και συγκρούστηκε με ΙΧ

Στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.